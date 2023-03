Kolejne koreańskie czołgi K2 i armatohaubice K9 dotarły do portu w Gdyni

Dziś do portu w Gdyni przypłynął statek, który dostarczył do Polski kolejne egzemplarze koreańskich czołgów K2 i armatohaubic K9. A więc uzupełniamy nasze jednostki wojskowe o sprzęt, który pochodzi z Korei Południowej, jest to realizacja naszych umów z ubiegłego roku - powiedział szef MON.

Jak uzupełnił we wpisie na Twitterze, do portu w Gdyni dopłynęło w środę pięć czołgów K2 i dwanaście haubic K9. Przypomniał, że pierwsza dostawa koreańskiego sprzętu dotarła do Polski w grudniu 2022 roku.