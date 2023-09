Konflikt na linii Warszawa-Kijów. Prezydent Litwy apeluje do Andrzeja Dudy i Wołodymyra Zełenskiego

Prezydent Litwy oferuje pomoc w rozwiązaniu sporu pomiędzy Polską i Ukrainą

Kończąc, Nausėda stwierdził, że wszystkie problemy można rozwiązać w drodze otwartego dialogu i zapowiedział, że Litwa jest gotowa to ułatwić. Do swojego wpisu prezydent Litwy załączył swoje zdjęcie z Dudą i Zełenskim.

Do sporu na linii Warszawa – Kijów prezydent Litwy Gitanas Nausėda odniósł się na platformie X (dawniej Twitter). Wzywając Andrzeja Dudę i Wołodymyra Zełenskiego do rozwiązania obecnych napięć między Polską i Ukrainą, litewski przywódca podkreślił:

Spór o ukraińskie zboże

Powodem sporu pomiędzy Polską a Ukrainą stały się odmienne stanowiska ws. ukraińskiego zboża. Po wygaśnięciu 15 września embarga wprowadzonego przez Komisję Europejską, polski rząd podjął decyzję o wprowadzeniu bezterminowego zakazu przywozu do naszego kraju ukraińskich produktów rolnych. Decyzje o jednostronnym przedłużeniu ograniczeń importowych podjęły również rządy Węgier, Słowacji i Rumunii. W reakcji Kijów zapowiedział złożenie skargi na te kraje do Światowej Organizacji Handlu (WTO). Konflikt zaostrzył się na tyle, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odniósł się do niego na forum ONZ. W wygłoszonym tam wystąpieniu zasugerował, że kraje te działają na korzyść Rosji.