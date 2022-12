Kontratyp ryzyka sportowego. Czy sportowiec może być ukarany w procesie karnym za czyn popełniony na boisku, torze wyścigowym lub w ringu?

W codziennym życiu złamanie komuś nosa lub nogi albo spowodowanie innego uszczerbku na zdrowiu może spowodować, że osoba poszkodowana skieruje sprawę do sądu, wytaczając sprawcy np. proces karny. Tymczasem w sporcie - gdzie dochodzi do kontaktu pomiędzy zawodnikami - urazy, złamania, a nawet bardzo poważne uszkodzenia ciała do rzadkości nie należą. Zarówno amatorscy, jak i zawodowi sportowcy, nie są zazwyczaj jednak za takie czyny pozywani z paragrafów karnych. Dlaczego tak się dzieje?

Ochronę zawodnikom w tej sferze zapewnia pewna instytucja, która nie jest wprost zapisana w żadnej ustawie, wypracowali ją sami prawnicy. Jest to tzw. okoliczność wyłączająca karną bezprawność czynu, która nosi nazwę kontratypu ryzyka sportowego.