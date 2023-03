Legendarna płyta Pink Floyd "Ciemna strona Księżyca" kończy 50 lat i wciąż cieszy się ogromną popularnością

50. urodziny "Ciemnej strony Księżyca"

To najlepiej sprzedający się brytyjski album wszech czasów i trzeci na liście najlepiej sprzedających się albumów na kuli ziemskiej– za "Thrillerem" Michaela Jacksona i "Back In Black" AC/DC – ze sprzedażą 60 milionów egzemplarzy na całym świecie.

Płyta zespołu Pink Floyd „The Dark Side of the Moon” , która kończy 50 lat. Jest bez wątpienia pradziadkiem wszystkich klasycznych albumów rockowych.

Album, który wywindował Pink Floyd na szczyt

To również płyta, wokół której narosło wiele legend. Jak choćby ta, że płyta ma być dokładnie zsynchronizowana z filmem ...Czarnoksiężnik z krainy Oz z 1939 r. Według zwolenników miejskich legend pewne rytmiczne momenty płyty odpowiadają dramatycznym zwrotom akcji w filmie. Czy to prawda? - Nie, k..., nie! - stanowczo reaguje Waters. Inżynier dźwięku odpowiedzialny za nagrania albumu Alan Parsons wyjaśniał, że można w taki sposób "zsynchronizować" dowolną muzykę z dowolnym programem w TV (wyłączając dźwięk telewizora), a efekty będą zadziwiające.

Waters przyznał kiedyś, że to odznaka honoru, że przełomowy album jego byłego zespołu zajmuje tak wysokie miejsce w popkulturze, że rodzi teorie spiskowe, co nie jest niczym nowym. Z podobnymi - dotyczącymi rzekomej śmierci Paula McCartneya zmagali się legendarni The Beatles pod koniec lat 60. Miejska legenda głosiła, że wokalista zginął w wypadku, zastąpił go sobowtór, a informacja o tym została zaszyfrowana na okładkach płyt Beatlesów.