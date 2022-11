Lesław Ćmikiewicz specjalnie dla nas: Tego obawiam się najbardziej w meczu z Argentyną

Na początku rozmowy, cofnijmy się do 15 czerwca 1974 roku i mistrzostw świata w RFN. W pierwszym meczu tamtego mundialu, rozegranym w Stuttgarcie, reprezentacja Polski pokonała Argentynę 3-2. Jak pan wspomina ten historyczny dla polskiej piłki mecz, w którym sam także uczestniczył?

Trener Kazimierz Górski zaliczał właśnie debiut na mistrzostwach świata, a na twarzach reprezentantów Polski było widać duże skupienie. Argentyńczycy tymczasem zachowywali się zupełnie inaczej, byli rozluźnieni i w dobrym humorze. Samo spotkanie było bardzo trudne i choć prowadziliśmy już 2-0, a potem 3-1, do ostatniego gwizdka sędziego z całych sił walczyliśmy o zwycięstwo. Pamiętam ten mecz bardzo dobrze, myślę, że jak większość kibiców, którzy wtedy interesowali się piłka nożną. Mam same bardzo dobre wspomnienia.

Gdy reprezentacja Polski miała już zapewniony awans do dalszej fazy turnieju, zmierzyła się z Włochami i wygrała 2-1. Dzięki temu, do dalszej fazy turnieju awansowała Argentyna. Legendą owiana została już historia z podziękowaniami od Argentyńczyków dla waszej drużyny za to zwycięstwo. Ale ta sytuacja przywołuje chyba nie tylko same miłe wspomnienia...

Wiele mitów jest w tym wszystkim, co ukazało się w prasie i przestrzeni publicznej na przestrzeni prawie pięćdziesięciu lat. Wiem, że Robert Gadocha naskrobał coś z tej nagrody dla siebie, a niektórzy mają na to nawet dowody. Dlatego później, towarzystwo "Orłów Górskiego" trzymało się już od niego raczej z daleka. Niestety, ale Robert Gadocha jest w naszym środowisku trochę przegrany.