Medalista igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata zakończył karierę. Jan Szturc: Podziwiam go!

Jeszcze kilka dni temu kibice skoków narciarskich w Polsce niemal nosili na rękach Piotra Żyłę. W Planicy obronił tytuł mistrza świata na skoczni normalnej sprzed dwóch lat z Oberstdorfu. Teraz jest zupełnie inaczej, nasz reprezentant słabo spisuje się w cyklu Raw Air. Jakie są tego przyczyny?

Kryzys Piotra jest spowodowany chorobą. Wrócił do kraju z gorączką, miał wtedy prawie 39 stopni temperatury i teraz się to na nim odbija. Osłabienie organizmu ma duży wpływ na dyspozycję Piotra. To nie jest ten zawodnik, który przyzwyczaił nas w tym sezonie do dobrych i dalekich skoków, choroba daje się mu we znaki.

Mimo choroby decyzja o wysłaniu Piotra Żyły na cykl Raw Air była chyba słuszna? Wciąż przecież walczy o wysokie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata

Oczywiście, że tak. Jest szansa, że podczas zawodów w Skandynawii Piotr będzie dochodził do wysokiej dyspozycji, zwłaszcza, że lubi loty narciarskie, a te także będą się odbywać w cyklu Raw Air. Ważne jest, aby teraz stracić jak najmniej punktów, naciskają na niego Andreas Wellinger, czy Ryoyu Kobayashi.