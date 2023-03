Legia pogrąży rywala? Marek Wasiluk: W tym roku może im zabraknąć szczęścia

Coraz większych rumieńców nabiera walka o pozostanie w Ekstraklasie. Po 24. kolejce oddech złapała Jagiellonia Białystok, która w arcyważnym spotkaniu na własnym stadionie pokonała Górnika Zabrze 2-1. Zespół krytykowanego ostatnio trenera gospodarzy Macieja Stolarczyka wygrał, mimo, że przegrywał po fantastycznym strzale z dystansu Lukasa Podolskiego. Jagiellonia w drugiej połowie zdominowała Górnika. Stworzyła więcej sytuacji do zdobycia bramek, grała na dosyć dużym ryzyku. Gdyby jej piłkarze lepiej wykończyli jedną, czy drugą akcję, mogli szybciej zamknąć to spotkanie. Dla Jagiellonii wygrana jest niezwykle cenna, zdobyła bardzo ważne trzy punkty.

Po porażce w Białymstoku w strefie spadkowej znalazł się z kolei inny zasłużony klub, Górnik Zabrze. Zabrzanie mogą mieć problem z uniknięciem spadku do 1. ligi?

W rundzie jesiennej Górnik Zabrze oglądało się z dużą przyjemnością. Jeśli chodzi o budowanie akcji, zespół pokazywał grę wręcz niespotykaną w polskiej lidze, grał z fantazją, polotem i finezją, choć pod względem zdobywania punktów było różnie. Mimo, to Górnik utrzymywał się w środkowej strefie tabeli. Teraz drużyna jest ustawiana bardziej defensywnie, aby nie tracić goli. Niestety, zdobywa także mniej bramek, kreuje mniej sytuacji. Stąd też moim zdaniem tworzą się problemy Górnika, przez co systematycznie spada w ligowej tabeli.