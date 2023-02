Na kogo trafi Lech Poznań w 1/8 finału Ligi Konferencji? Gwiazdor mówi wprost! Zbigniew Czyż

Lech Poznań awansował do 1/8 finału Ligi Konferencji Jakub Kaczmarczyk / PAP

Polskie kluby rzadko docierają do rundy rozgrywek europejskich, które rozgrywane są jeszcze przed kalendarzową wiosną. A jeśli już grają w tej fazie, to odpadają. Tak było przez 32 lata, w czwartkowy wieczór piłkarze Lecha Poznań w końcu odwrócili złą kartę. W 1991 roku Legia Warszawa awansowała do półfinału nieistniejącego już Pucharu Zdobywców Pucharu, eliminując wcześniej m.in. Sampdorię Genua. Legioniści w walce o finał nie sprostali Manchesterowi United. Od tamtego czasu żadnej z polskich drużyn nie udało się wygrać wiosennego dwumeczu.