Nie będzie konsekwencji dla policjantów w związku z interwencją wobec posłanki Kingi Gajewskiej. "Policja działa w granicach prawa"

Mariusz Kamiński o interwencji wobec posłanki KO

Szef resortu spraw wewnętrznych i administracji był w środę gościem na antenie Radia Zet. Podczas rozmowy został m.in. zapytany o wydarzenia w Otwocku, gdzie we wtorek (19.09) odbywało się spotkanie wyborcze premiera Mateusza Morawieckiego z mieszkańcami. Podczas niego funkcjonariusze interweniowali wobec posłanki KO Kingi Gajewskiej .

W jego ocenie mieliśmy do czynienia z sytuacją absurdalną.

"Poseł przychodzi i zakłóca legalne zgromadzenie, spotkanie wyborcze swoim oponentom politycznym? Używa megafonu? Odmawia wylegitymowania się? Na Boga, jakie mamy standardy? Nie możemy takiej sytuacji tolerować, bo jest to wbrew podstawowym zasadom demokracji" - podkreślił szef MSWiA.

Dodał, że "poseł ma prawo organizować swoje spotkania z wyborcami i przekonywać swoich wyborców do racji, które głosi. Ale nie może uniemożliwiać swoim oponentom politycznym głoszenia w legalny sposób swoich racji. Odbywało się legalne zgromadzenie zwolenników pewnego ugrupowania, w tym wypadku PiS, z udziałem premiera, a przychodzi oponent polityczny i zamiast przekonywać wyborców na ulicy do swoich poglądów, to wrzeszczy przez megafon, uniemożliwiając przebieg spotkania".