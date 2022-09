Niespodzianka ukryta w pucharze Igi Świątek. Polska tenisistka była w szoku, gdy zobaczyła zawartość trofeum Małgorzata Puzyr

W pucharze Igi Świątek znajdowała się mała niespodzianka fot. Twitter

Podczas konferencji prasowej Igi Świątek miała miejsce niecodzienna scena. W pucharze, który wygrała podczas US Open 2022 znajdowała się przyjemna niespodzianka. "Kto to zrobił?" - dopytywała polska tenisistka, gdy zobaczyła, co jest w środku.