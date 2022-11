Otylia Jędrzejczak specjalnie dla nas: Jestem szczęśliwą mamą, realizuję swoje cele

Z czego jest pani najbardziej zadowolona, jeśli chodzi o ostatnie dwanaście miesięcy w roli prezesa PZP? Przede wszystkim z wyników naszych pływaków. Ale też z pozyskania właśnie głównego sponsora oraz wszystkich innych działań, które wspólnie podejmujemy z zawodnikami i trenerami. W tym roku nasi pływacy, zarówno seniorzy jak i juniorzy odnieśli doskonałe rezultaty. To tylko pozytywnie nastraja nas na przygotowania do igrzysk olimpijskich w 2024 roku.

Na jak długo umowa została podpisana? Do końca 2023 roku. Mam nadzieję, że w przyszłym roku wykonamy nasz plan w stu procentach i że współpraca zostanie przedłużona.

Polski Związek Pływacki podpisał właśnie umowę sponsorską z PGE Polską Grupą Energetyczną. Jak duże będzie to wsparcie dla kierowanego przez panią związku? W tym roku Polski Związek Pływacki obchodzi 100-lecie istnienia. Umowa z PGE jest dla nas bardzo ważnym krokiem w kierunku dalszego rozwoju. Wierzę, że wsparcie, które otrzymamy od PGE, pozwoli zapewnić naszym zawodnikom jak najlepsze warunki przygotowań do igrzysk w Paryżu, ale też czekających ich w przyszłym roku ważnych zawodów, między innymi mistrzostw świata.

Otylia Jędrzejczak: Być może zdecyduję się na rewolucję

Obejmując stanowisko prezesa PZP we wrześniu ubiegłego roku mówiła pani, że będzie stawiać bardziej na ewolucję, niż rewolucję. Na czym polega ta ewolucja?

W naszym związku rzeczywiście dokonuje się stopniowa ewolucja w różnych obszarach, ale nie wiem, czy w niektórych nie warto jednak postawić na rewolucję. Planuję ją, ale razie nie mogę zdradzić, czego konkretnie będzie dotyczyć. Czasami, wybierając tę pierwszą drogę, nie ma takich efektów, jakie chcielibyśmy osiągnąć. Zakładam, że wszystkie poczynione przez nas kroki przyczynią się do tego, aby zawodnicy w przyszłości osiągali jeszcze lepsze wyniki. Chciałabym także, by Polski Związek Pływacki, który jest jednym z czołowych związków w Polsce - ma w swoich strukturach pięć dyscyplin sportu, pokazywał swoją siłę. Warto dodać, że pływanie jest w naszym kraju na trzecim miejscu pod względem powszechności uprawiania sportu przez dzieci i młodzież.