"Piłkarskie Orły". Mateusz Gawlik z KKS-u Kalisz wygrał ranking w sierpniu, teraz marzy o występie na PGE Stadionie Narodowym!

W sierpniu wygrał pan ranking "Piłkarskich Orłów", obejmujący profesjonalnych piłkarzy, od Ekstraklasy do III ligi. Czy i co zmieniło się w pana karierze po tym wydarzeniu? Przypomnijmy, w sierpniu KKS Kalisz wyeliminował w 1/32 Pucharu Polski po rzutach karnych Widzew Łodź, a pan w tym spotkaniu wykorzystał trzy "jedenastki".

Przede wszystkim, było to dla mnie bardzo miłe zaskoczenie, duża niespodzianka i fajne uczucie. Nie spodziewałem się, że jako środkowy obrońca mogę wygrać ogólnopolski ranking, skierowany przede wszystkim do napastników. Zwycięstwo w rankingu nie przełożyło się może na specjalnie duży wzrost zainteresowania moją osobą, ale nie smucę się z tego powodu. Zadomowiłem się, zarówno w klubie jak i samym Kaliszu, gram tutaj już od prawie dziesięciu lat i nie myślę o zmianie barw.

Co pan sądzi o rankingu, w którym dzięki odpowiednim przelicznikom, można wycenić i w pewnym sensie porównać gole strzelane na boiskach w najwyższej klasie rozgrywkowej do tych, chociażby w 2. lidze?

Ranking jest cenny przede wszystkim dla piłkarzy z niższych lig. Pozwala zwrócić większą uwagę na to, co dzieje się w 2., czy 3. lidze. Może być także przepustką, zwłaszcza dla młodszych zawodników, by zostać bardziej zauważonym, trafić do klubu z wyższej klasy rozgrywkowej. Cała Polska śledzi wasz ranking i na pewno dla młodego, wyróżniającego się piłkarza, który na dodatek zdobędzie trochę bramek w sezonie, może być przepustką do zrobienia większej kariery.