Polacy nie zagłosują w Bośni? Jest stanowisko ambasady RP OPRAC.: Adam Kielar

Rząd Bośni i Hercegowiny, pod naciskiem ministrów z Republiki Serbskiej, nie zgodził się na to, by obywatele Polski, Rumunii oraz Słowenii mogli wziąć udział w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego. Mimo to, ambasada RP zapowiada, że głosowanie się odbędzie. Ostatecznie, decyzja władz w Sarajewie została zmieniona.