Prezes PZKosz spotka się w tym tygodniu w USA z Jeremym Sochanem. "To będą dobre informacje!" Zbigniew Czyż

Jeremy Sochan wkrótce znów zagra w reprezentacji Polski? JOHN G. MABANGLO / EPA

W środę wylatuję do Stanów Zjednoczonych na spotkanie z Jeremym Sochanem, by porozmawiać, kiedy znów zagra z orzełkiem na piersi. Myślę, że to będą dobre informacje. Staramy się także o organizację mistrzostw świata w 2027 roku - powiedział Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Związku Koszykówki i Polskiej Ligi Koszykówki, podczas organizowanego w Warszawie dwudniowego wydarzenia SPORTBIZ.