Robert Lewandowski: Z Albanią zagramy lepiej. Nie możemy bieganiem nadrabiać błędów w ustawieniu

Co tak naprawdę się stało w Pradze?

Robert Lewandowski: Musimy szybko wrócić na właściwe tory. Nawet spotkanie przeciw Czechom po straconych dwóch golach można było uratować. Mieliśmy swoje szanse, może nie za dużo, ale trzeci gol nas pogrążył.

Polska obrona nie istnieje?

W Pradze popełnialiśmy błędy, jako drużyna, a przez pierwsze 20 minut gospodarze dyktowali warunki. Robiliśmy co się da, by wrócić do gry, ale zabrakło kontaktowego gola. To był mecz z takich, w których początkowe minuty zadecydowały o jego losach.

Co trzeba zmienić na Albanię?

Czesi grali prostą piłkę, nic skomplikowanego, ale mieliśmy z tym problemy. Nie wygrywaliśmy pojedynków, nie zbieraliśmy długich piłek. Gospodarze prostymi środkami przedostawali się na nasze pole karne. Powinniśmy na to być przygotowani. Musimy grać kompaktowo, lepiej przesuwać, ustawiać się. Nie możemy bieganiem nadrabiać błędów w ustawieniu. Podstawa to dobre wejście w mecz, grając u siebie trzeba być skupionym w obronie i zaproponować znacznie więcej w ataku.