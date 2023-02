Rok temu wybuchła wojna na Ukrainie. Ci celebryci popierali Władimir Putina. Świat im tego nie zapomni

Rocznica wojny na Ukrainie

24 lutego mija dokładnie rok od inwazji Rosji na Ukrainę. W ciągu ostatniego roku liczba ofiar wśród ukraińskich żołnierzy sięgnęła co najmniej 100 tys., w przypadku Rosjan szacuje się, że było to około 180 tys. Straty wojenne są bardzo trudne do oszacowania i zarówno Moskwa, jak i Kijów niechętnie je ujawniają.