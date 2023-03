Rusza nowy sezon Formuły1! Już bez Roberta Kubicy

W sezonie 2023 pozwalamy drużynom na rozszerzenie swoich składów do aż 24 zawodników. W związku z tym, liczymy, że do rozgrywek przystąpi większa liczba zawodników. Już ubiegły sezon przerósł nasze…

25-letni Verstappen wygrał w 2022 roku 15 wyścigów, co w jednym roku kalendarzowym nie udało się wcześniej nikomu. Tytuł miał zapewniony na cztery rundy przed końcem sezonu i wszystko wskazuje na to, że także w 2023 trudno będzie go pokonać.

Red Bull z najlepszymi wynikami w testach przed sezonem

Hamilton zagrozi Verstappenowi?

Zmiany w składach zespołów Formuły 1

W stawce znalazło się dwóch debiutantów - Australijczyk Oscar Piastri (McLaren) oraz Amerykanin Logan Sargeant (Williams). Z kolei Holender Nyck de Vries (AlphaTauri) po raz pierwszy wyznaczony został jako kierowca wyścigowy od początku sezonu. Dotychczas wystąpił w jednej rundzie MŚ, zastępując we Włoszech we wrześniu 2022 chorego Alexandra Albona w zespole Williams.

Sezon Formuły 1 bez Sebastiana Vettela

"To było pechowe zdarzenie. Spadłem z roweru, kiedy koło wpadło w dziurę. Ale na szczęście uraz nie był poważny i drobny zabieg wystarczył, by rozwiązać problem z nadgarstkiem. Od tego czasu ciężko pracowałem, by wrócić do pełni sił i formy, więc jestem w stu procentach gotowy do rywalizacji" - oświadczył Stroll.