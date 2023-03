Rzecznik MSZ Łukasz Jasina: Izraelskie wycieczki w Polsce? Tak, na zasadach partnerstwa i wzajemnej uczciwości Joanna Grabarczyk

Przyjazdy wycieczek nastolatków z Izraela często budziły w Polsce emocje Fot. Bartłomiej Międzybrodzki

Wyraźnie uzbrojeni agenci służb Izraela, ochraniający szkolne wycieczki; zdewastowane hotele i zniszczone mienie; jawnie negatywny stosunek do mieszkańców Polski oraz zakłócanie spokoju - taki obraz wycieczek edukacyjnych izraelskich nastolatków utrwalił się w polskiej świadomości. Od czerwca 2022 roku izraelskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zawiesiło organizację wypraw młodych Żydów do Polski. Trwają rozmowy pomiędzy resortami spraw zagranicznych obu krajów nad ich wznowieniem. - Polska strona także nie ma nic przeciwko temu, jednak dąży do tego, by było to uregulowane na zasadach partnerstwa i wzajemnej uczciwości – komentuje dla portalu i.pl rzecznik polskiego MSZ Łukasz Jasina.