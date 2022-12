Sędzia finału mistrzostw świata 2022, Szymon Marciniak, tylko u nas: Wilk nigdy nie przejmuje się tym, co mówią o nim barany!

Rozmawialiśmy jednak nie tylko o nadziejach, z jakimi leciał na World Cup. Nasz eksportowy arbiter pasjami trenuje bowiem także... boks tajski, który nie zawsze idzie w parze z przygotowaniami do meczów Ligi Mistrzów, i mógłby kontynuować sportową karierę w oktagonie; dostał już zresztą kilka – intratnych! – propozycji stoczenia walk w oktagonie. Po poprowadzeniu półfinału Champions League, w którym Liverpool zmierzył się z Villarealem, nabrał apetytu na wielkie futbolowe finały. Ujawniliśmy, co powiedział Marciniakowi trener Realu Madryt, Carlo Ancelotti? I jak to się miało do oceny Wojciecha Szczęsnego? Szymon Marcinak, jakiego wcześniej nie znaliście. Zapraszamy do lektury!