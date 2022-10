Śmierć na murawie. Największe tragedie na stadionach piłkarskich

Wśród ofiar 5-letnie dziecko

Funkcjonariusze próbowali kontrolować „zamieszki” używając gazu łzawiącego co wywołało panikę wśród fanów, którzy rzucili się do bramy wyjściowej. Niektórzy udusili się w chaosie, inni zostali zadeptani na śmierć. Na stadionie zginęły co najmniej 34 osoby, w tym dwóch policjantów. Pozostały ofiary zmarły w szpitalach. Dyrektor jednej z tych placówek powiedział lokalnej telewizji, że jedna z ofiar miała pięć lat.

Minister koordynujący sprawy polityczne, prawne i bezpieczeństwa Indonezji, dr Mahfud, poinformował, że organizatorzy zignorowali zalecenie władz, aby mecz odbył się po południu zamiast wieczorem. Powiedział również, że rząd zalecił wydrukowanie tylko 38 tys. biletów, ale sprzedano o cztery tysiące wejściówek więcej.