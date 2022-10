Ta wojna przyniosła dwa pojęcia: „komandosi” i „obóz koncentracyjny” Bolesław Bezeg

Robert Baden-Powell pochodził z arystokratycznej brytyjskiej rodziny, po kądzieli był w prostej linii prawnukiem admirała Horatio Nelsona. domena publiczna

Szpieg, żołnierz, działacz społeczny i genialny organizator, 123 lata temu rozpoczęło się oblężenie, które wyniosło go na szczyty i uczyniło brytyjskim bohaterem narodowym. Obroną miasta Mafeking w południowej Afryce dowodził brytyjski pułkownik Robert Baden-Powell, którego zebrane tam doświadczenia zainspirowały do wymyślenia skautingu. Wojna, podczas której zasłużył się Baden-Powell, przyniosła cywilizacji białego człowieka dwa nowe, do dziś używane terminy: „komandosi” i „obóz koncentracyjny”.