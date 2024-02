Tusk w Berlinie: Jeżeli UE będzie potęgą, to będzie respektowana na całym świecie

Premier Tusk w Berlinie powiedział, że Europa chce osiągnąć większe zdolności obrony powietrznej i dużo większe zdolności produkcyjne, jeśli chodzi o amunicję.

- Chcemy tu być bardzo praktyczni i realistyczni, chcemy wspólnie jako Europa, we współpracy także między Polską a Niemcami, osiągnąć tak szybko jak to jest możliwe, a więc nie za 10,15 lat, ale w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy dużo większe zdolności obrony powietrznej, dużo większe zdolności produkcyjne, jeśli chodzi o amunicję, nie tylko, żeby pomóc Ukrainie, co jest dzisiaj priorytetem, ale żeby także Europa uzyskała adekwatne do naszych możliwości zdolności obrony