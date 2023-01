Wstrząsające wyznanie Piotra Pręgowskiego: W ostatnim czasie dwa razy otarłem się o śmierć OPRAC.: Anna Piotrowska

Piotr Pręgowski cudem ocalał z wypadku: Z moich ust padło wtedy pytanie: "K**wa, to już?". Byłem przekonany, że zginiemy. Paweł Lacheta/ Polska Press/ Express Ilustrowany

To cud, że przeżyliśmy. Powinniśmy zginąć na miejscu. Uderzenie było tak silne, że oba auta zostały doszczętnie zniszczone – powiedział Piotr Pręgowski. Popularny aktor, znany szerszej publiczności z serialu "Ranczo", opowiedział o wypadku, w którym uczestniczył w ubiegłym roku. Okazuje się jednak, że to nie jedyny moment, w którym otarł się o śmierć. Kolejny trudny czas przyszedł niedługo później. – Nie wiem, czy prześladował mnie pech, ale to była masakra – przyznał.