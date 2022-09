Zabawa czy znęcanie się? Hanna Zborowska-Neves w ogniu krytyki po filmiku z udziałem córki i kota. Zofia Zborowska zabrała głos

Na filmiku, który wrzuciła do sieci Hanna Zborowska-Neves, córka influencerki przenosi zwierzę z miejsca na miejsce, przykrywa też kotka kawałkiem muszli. Nagranie zostało opatrzone komentarzem "Kot się przebrał".

Wideo trafiło na profil Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt, który mocno skrytykował postawę Zborowskiej. Organizacja zarzuciła celebrytce promowanie przedmiotowego traktowania zwierząt.

"Panią Hannę Zborowską-Neves obserwuje 200 tys. osób... Mimo to na InstaStory promuje zachowania utrwalające przeświadczenie, że zwierzę to tylko rzecz i można się nim "bawić". Zwierzę to nie zabawka, a na osobach publicznych spoczywają pewne obowiązki. Jesteśmy zażenowani..." - napisano.