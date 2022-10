Zespół Aspergera. Wszystko, co trzeba o nim wiedzieć!

Zespół Aspergera jest spektrum autyzmu. Syndrom ten trwa całe życie, człowiek rodzi się z Zespołem Aspergera i z nim umiera. Nie da się go wyleczyć! Dotyka 2-36 na 10 tys. osób. Jak się okazuje, to chłopcy rodzą się częściej z tym syndromem. Oscyluje się, że w Polsce prawie 55 tys. uczniów ma orzeczenie Zespołu Aspergera.

Charakterystyka osób z Zespołem Aspergera

Zespołem Aspergera określa się zaburzenie rozwoju umysłowego. Objawia się bardzo mocnymi trudnościami w kontaktach z innymi ludźmi. Osoby cierpiące na ten syndrom mają ogromny problem z akceptowaniem zmian. Jednakże najłatwiejszym symptomem rozpoznania Zespołu Aspergera jest to, że chory ma obsesyjne i bardzo wąskie zainteresowania (np. sport czy historia).

Aspergerowcy mają ponadprzeciętną pamięć długotrwałą i wzrokową, tzn. mogą z dokładnością co do dnia i godziny podać co robili nawet kilkanaście lat wcześniej albo co robili jego bliscy i znajomi. Chorzy mają olbrzymie problemy z odnajdowaniem się w dużej grupie ludzi oraz z rozpoczynaniem rozmów i kontaktem wzrokowym. Osoby z Zespołem Aspergera nie potrafią odczytywać mimiki i gestów innych osób. Tak samo wygląda z żartami. Chorzy nie potrafią wymyślać żartów ani nie rozumieją żartów abstrakcyjnych. Wystarczy zapytać chorego o sens żartu i wtedy pojawia się problem.