Amerykanie zaprezentują najnowocześniejszy samolot bojowy na świecie. Kiedy premiera? Kazimierz Sikorski

Szczegóły dotyczące bombowca są utrzymywane w ścisłej tajemnicy. Twitter

Zbliża się premiera bombowca B-21 Raider. To najnowocześniejszy samolot wojskowy na świecie. Do budowy wykorzystano technologie, które sprawiają, że będzie on niewidoczny dla radarów wroga.