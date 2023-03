Armenia uznała Statut Rzymski za zgodny z konstytucją. Putin nie może tam wjechać

Sąd w Armenii wydał orzeczenie, które oznacza, że Putin, a także rosyjska rzeczniczka praw człowieka Maria Lwowa-Biełowa, nie mogą oficjalnie przebywać na terytorium Armenii. Gdyby tak się stało, to władze kraju, musiałyby natychmiast aresztować prezydenta Federacji Rosyjskiej i wspomnianą rzeczniczkę.

Droga Armenii do uznania Statutu Rzymskiego. Chcą złapać Putina, czy zemścić się na sąsiadach?

W 2004 roku Armenia nie ratyfikowała Statutu Rzymskiego. Wtedy to, ówczesny rząd uznał, że Statut jest sprzeczny z konstytucją. W końcówce 2022 roku, obecny rząd zwrócił się do Sądu Konstytucyjnego z pytaniem o uznanie Statutu Rzymskiego. NGJ sądzi jednak, że taki obrót sprawy, spowodowała chęć pociągnięcia do odpowiedzialności Azerbejdżanu. Kraje te bowiem od lat mają wrogie relacje. Armenia oskarża Azerbejdżan m.in. o zbrodnie w Górskim Karabachu. Region ten od lat jest przedmiotem sporu obu krajów.