Coraz nas tu mniej. Jak zatrzymać ludzi w miastach?

Ogłoszono kolejne dane Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 na poziomie województw, powiatów i gmin. Mówią one same za siebie. W ostatniej dekadzie w województwie śląskim ubyło 227 tys. mieszkańców - to rekordowa liczba. Większe miasta na Śląsku, takie jak Zabrze czy Sosnowiec, nie mają nawet tylu mieszkańców...

Zjawisko dotyczy również Katowic, które między rokiem 2011 a 2021 straciły aż 8 proc. mieszkańców. Ich liczba z 310 tys. spadła do 285 tys. To krajowy ewenement.

Pocieszeniem, choć marnym, może być fakt, że prócz województw: mazowieckiego, małopolskiego i wielkopolskiego, wszystkie inne także notują spadki liczby ludności. Procentowo nawet większe niż woj. śląskie.

Czas uznać dane za zastraszające?

Przyczyn zapewne jest wiele. Rzecz w tym, że znamy je od lat i rozmawiamy o nich od lat. Czas postawić pytanie, czy działamy w sposób należyty.