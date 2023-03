Dlaczego Donald Tusk dąży do jednej listy opozycji? Ryszard Terlecki: Uważam, że wyjechał z Brukseli z obietnicą, że obali władzę PiS Lidia Lemaniak

Opozycja jest od dawna pokłócona, więc do tego już wszyscy zdążyli się przyzwyczaić. Myślę, że ma to też wpływ na wynik sondaży dla opozycji - mówi i.pl Ryszard Terlecki. Adam Jankowski/Polska Press

Uważam, że są dwa powody (dążenia Donalda Tuska do jednej listy opozycji). Jeden jest taki, że wyjechał z Brukseli z obietnicą, że obali władzę Prawa i Sprawiedliwości. Żeby to zrobić, to – tak na oko z perspektywy Brukseli czy Berlina – wydaje się, że najprościej jest to zrobić jedną listą opozycji i w ten sposób walczyć z Prawem i Sprawiedliwością – mówi i.pl wicemarszałek Sejmu, szef klubu parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki.