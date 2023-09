Dobre relacje polsko-ukraińskie? Kukiz podaje warunek

Lider Kukiz'15 zauważył, że Zełenski nie wymienił w tej wypowiedzi Polski, choć prawdopodobnie miał nasz kraj na myśli. Dodał, że nie zgadza się z "powszechnie panującą koncepcją, że tam jest wojna, to nie ruszajmy wiele tematów".

– Nie, właśnie dlatego, że jest wojna, należy wiele tematów poruszyć. Np. temat Wołynia. Powiedzieć tak: będziemy was wspierać w waszych aspiracjach do NATO, bo my też na tym korzystamy, ale - jeśli nam nie pozwolicie pogrzebać godnie naszych przodków - to nie będziemy was wspierać jako aspiranta do UE, bo to jest jednak wspólnota państw opartych na kulturze zachodniej, chrześcijańskiej – powiedział Kukiz.