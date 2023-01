Dzwonek dla Rakowa Częstochowa. Ekspert: Trzeba uważać i nie wolno nikogo lekceważyć!

Trwa pierwsza po przerwie zimowej kolejka w PKO BP Ekstraklasie. Dosyć niespodziewany remis zaliczył lider rozgrywek Raków Częstochowa, remisując na wyjeździe z Wartą Poznań 1-1. Punkt wywalczony w Grodzisku Wielkopolskim powinien jednak szanować, bo już od 30. minuty, po czerwonej kartce dla Frana Tudora grał w osłabieniu.

W Ekstraklasie nie ma łatwych meczów. Raków przekonał się, że Warta nikomu za darmo punktów nie podaruje, nie jest łatwym przeciwnikiem, zwłaszcza, gdy ma korzystny wynik. Zespół trenera Dawida Szulczka potrafi wtedy zamknąć mecz i nie daje dużo szans przeciwnikowi. Dlatego należy pochwalić zespół z Częstochowy za styl jaki zaprezentował mimo osłabienia i że potrafił doprowadzić do remisu. Grał z jednym zawodnikiem mniej przez ponad sześćdziesiąt minut, a wcale nie było tego widać. Drużyna trenera Marka Papszuna stwarzała sytuacje, miała przewagę niemal przez cały czas. Jedyne co możemy skrytykować, to zachowanie Tudora. Było głupie, osłabiło drużynę i wprowadziło niepokój.