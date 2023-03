Ewa Swoboda: Finał? Nie pamiętam! Teraz muszę się porządnie wyspać

Ze Stambułu przywiozła pani swój trzeci medal w karierze z halowych mistrzostw Europy. W 2017 roku w Belgradzie było wicemistrzostwo Europy, dwa lata później w Glasgow złoty medal. Wróciła pani z Turcji usatysfakcjonowana?

Powiedzmy, że tak. Bardzo się cieszę, choć mogło być lepiej, uzyskany czas nie do końca mnie zadowala. Wszyscy powtarzają mi jednak, że na mistrzostwach Europy biega się po to, aby uzyskać jak najlepsze miejsce, a nie czas. Występ w Turcji jest dla mnie dobrym prognostykiem przed rozpoczęciem przygotowań do sezonu letniego. Mam poczucie, że wszystko idzie w dobrą stronę. Dobre jest też to, że nic mnie nie boli i jestem zdrowa.

Do wywalczenia złotego medalu zabrakło naprawdę niewiele, zaledwie 0,09 sekundy. Nie było szans na pokonanie Mujingi Kambundji ze Szwajcarii?

Myślę, że start mi trochę nie wyszedł, reakcja w blokach była trochę gorsza. Gdyby była taka, jak w eliminacjach, może byłoby lepiej, niemniej uważam, że w siedmiu sekundach raczej bym się nie zmieściła. Przed mistrzostwami Europy trenowaliśmy dosyć mocno, wszystko było dobrze, nie w każdym sezonie można poprawiać rekordy Polski. Poza tym, nie pamiętam biegu finałowego, ale podobno jeśli się nie pamięta, to znaczy, że było dobrze.