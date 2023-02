Iga Świątek w finale turnieju w Dubaju! Trwa piękna passa Polki

Dwa mecze Igi Świątek w drodze do półfinału

Pierwszy set z problemami liderki rankingu WTA

Mecz na korcie centralnym w Dubaju rozpoczął się dobrze dla niespełna 19-letniej Amerykanki. Po swoim serwisie objęła prowadzenie 1-0, ale Iga Świątek szybko przejęła kontrolę wydarzeń w spotkaniu. Najpierw doprowadziła do wyrównania, chwilę później przełamała rywalkę i wyszła na prowadzenie 2-1. W kolejnych dwóch gemach zawodniczki podzieliły się punktami, było 3-2, wtedy jednak reprezentantka Polski zaczęła "odjeżdżać" zawodnicze ze Stanów Zjednoczonych. 22-letnia Polka wygrała dwa gemy, przełamała Gauff drugi raz i prowadziła już 5-2. Amerykanka zerwała się jednak do walki, w kolejnym gemie po raz pierwszy w spotkaniu przełamała urodzoną w Warszawie tenisistkę, doprowadzając do stanu 3-5, a następnie 4-5. Ostatnie słowo w pierwszym secie należało do liderki rankingu, która po pięćdziesięciu dwóch minutach wygrała tę partię 6-4. W pierwszym secie Iga Światek nie ustrzegła się jednak błędów.