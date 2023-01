Jelena Rybakina wyeliminowała Igę Świątek: Nie miałam nic do stracenia

Rybakina po raz pierwszy w tej edycji miała okazję zagrać na największym stadionie kompleksu Melbourne Park; wcześniej organizatorzy wyznaczali jej spotkania na mniejszych kortach.

"Na szczęście pamiętałam atmosferę z Rod Laver Arena z 2020 roku, kiedy w trzeciej rundzie grałam tam z Ashleigh Barty. Było niesamowicie. Zaczęłam wtedy bardzo dobrze sezon, wygrałam turniej w Hobart, ale tu zderzyłam się nie tylko z Ashleigh, ale i tłumem kibiców" - przypomniała urodzona w Moskwie tenisistka na konferencji prasowej.

Rybakina po pokonaniu Świątek: Plan był prosty

Jak przyznała, plan na mecz obecną liderką klasyfikacji tenisistek był prosty.

"Kiedy grasz przeciwko numerowi jeden, to naprawdę nie masz nic do stracenia. Wiedziałem, że muszę być agresywna i atakować od pierwszej piłki, bo Iga świetnie się rusza po korcie i dobrze broni. Próbowałam narzucić swoje warunki i chyba nieźle to zadziałało" - tłumaczyła.