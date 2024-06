"Krótka piłka": W poważnym turnieju zawsze najważniejszy jest pierwszy krok. I taką dewizą powinien kierować się Michał Probierz

Pozostaje pytanie, co konkretnie na niemieckich boiskach chce osiągnąć Michał Probierz, swoją drogą już uznany za trzeciego... najseksowniejszego selekcjonera wśród grona, które powalczy o tytuł mistrza Europy? Trener zapowiada walkę na całego, czemu oczywiście trudno się dziwić; wystarczy przypomnieć sobie, iż przed wylotem na World Cup do Azji w 2002 roku ówczesny trener kadry Jerzy Engel deklarował, że stawką dla Biało-Czerwonych jest złoty medal. Co jednak realnie jest w stanie ugrać Probierz?