MŚ piłkarzy ręcznych. Polska-Słowenia. "Kluczem będzie obrona"

Polska-Słowenia. Jakub Skrzyniarz: Mamy dwa dni, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik

„Chodzi o to, żebyśmy nie musieli konstruować długich akcji. Trener Patryk Rombel przekazał nam podczas przygotowań do turnieju wiele materiałów wideo, teraz jest kwestia przypomnienia sobie tych wszystkich rzeczy. Mamy dwa dni na to, aby wszystko było dopięte na ostatni guzik, a Słowenia niczym nas nie zaskoczyła” – zaznaczył 26-letni golkiper hiszpańskiego Bidasoa Irun.

Przyznał, że po pierwszym gwizdku sędziego w środę opuścił go stres.

„Debiutuję na takiej dużej imprezie i przed inauguracyjnym meczem czułem lekki stres, tak jak było przed seniorskim debiutem. Potem skupiłem się już na spotkaniu” – wyjaśnił.

Skrzyniarz był w starciu z mistrzami olimpijskimi rezerwowym. Zmienił Adama Morawskiego na jeden rzut karny.

„Adam rozegrał dobre spotkanie. Cieszę się z tego, bo chodzi o dobrą współpracę, zdrową rywalizację i pomoc drużynie. Nie ma żadnej +złej krwi+, wspieramy się, trzymamy za siebie kciuki, dużo rozmawiamy podczas meczu. To coś normalnego, każdy ma inne spostrzeżenia, co może pomóc” – podkreślił były gracz Górnika Zabrze.