Podejście rządzących do Ukrainy jest wyrazem polskiej racji stanu

Polskie wsparcie dla Ukrainy od początku wojny

Do historii przejdzie wizyta polskich polityków w ogarniętym wojną Kijowie 15 marca 2022, czyli trzy tygodnie po wybuchu wojny. Szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki, wicepremier Jarosław Kaczyński, premier Czech Petr Fiala i premier Słowenii Janez Jansza. „Wasza wizyta do Kijowa w tym trudnym dla Ukrainy czasie to silne świadectwo wsparcia. Bardzo to doceniamy” - napisał w mediach społecznościowych zaraz po wizycie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.