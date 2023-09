Premier Mateusz Morawiecki w Fabryce Broni "Łucznik". "Rząd PiS będzie inwestować w polski przemysł zbrojeniowy"

Mateusz Morawiecki odwiedził środę Fabrykę Broni "Łucznik" w Radomiu, gdzie produkowane są m.in. dostarczane dla polskiego wojska karabinki Grot.

- Nie chcielibyście państwo słyszeć tego, co ja usłyszałem o tym, jakie były wcześniej próby likwidacji, rozparcelowania, niedoinwestowania, brak kapitału. To się teraz zmieniło. Jest duża krajowa produkcja broni, która jest potrzebna po to, żeby polska armia była jak najlepiej uzbrojona - powiedział premier po spotkaniu z przedstawicielami fabryki.