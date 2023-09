Prezes PiS Jarosław Kaczyński we Wrocławiu: Tak ważnych wyborów nie było od 1989 roku, mówimy twarde „nie!” relokacji migrantów

Zwrócił uwagę na „bardzo aktualny problem”, wiążący się z codziennym bezpieczeństwem Polaków.

– Polska jest dziś krajem spokojnym, o niskim poziomie przestępczości. Można żyć w normalnych warunkach. Są tacy, którzy chcą to zmienić. Z jednej strony Komisja Europejska nie wyciągnęła żadnych wniosków z tego, co dzieje się w Europie od dłuższego czasu, z otwarcia z 2015 roku i jego konsekwencji, a z drugiej strony mamy do czynienia z opozycją w Polsce, która jak o sobie mówiła jest totalna, ale jednocześnie jest antypaństwowa i antynarodowa – uważa lider PiS.