Prezydent Andrzej Duda o słowach Wołodymyra Zełenskiego. "Ze smutkiem obserwuję ten brak zrozumienia ze strony ukraińskiej"

Polskie władze mają obowiązek pilnować polskich interesów

Polska pomaga Ukrainie w zakresie militarnym

- Wysłaliśmy armatohaubice Krab. To były - de facto - pierwsze armaty tak dalekiego zasięgu, które pozwalały razić rosyjskie oddziały na ich zapleczu - zaznaczył Andrzej Duda.

- To była ogromna pomoc, ale kiedy chodzi o kwestie zboża, to są też interesy naszych rolników. (...) My mamy też nasze interesy, a w naszym interesie jest to, żeby polski rolnik był bezpieczny i żeby również mógł spokojnie realizować swoje zadania. My jesteśmy samowystarczalni żywnościowo, my mamy swoje zboże. I sytuacja, w której miliony ton zboża z Ukrainy są wlewane na polski rynek, jest sytuacją, z naszego punktu widzenia, nie do przyjęcia - powiedział Duda.