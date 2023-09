Prezes PiS Jarosław Kaczyński w Opolu: Polska nie potrzebuje więcej nieszczęść

– Ale ten przemysł pogardy to jest coś szerszego. On jest skierowany przeciwko Polsce i Polakom. Dziś mamy do czynienia z nim w postaci filmu pani Holland („Zielona Granica”), który ma skompromitować polskie działania na wschodniej granicy. Jaki jest z niego wniosek? Trzeba tych ludzi wpuszczać, nie można im się przeciwstawiać, a ci, co to robią - Straż Graniczna, wojsko, policja, to są w gruncie rzeczy przestępcy i ludzie, którzy nie mają sumienia, a w ogóle Polacy są źli i okrutni – mówił Kaczyński.