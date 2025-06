Przegląd prasy 1.06.2025 - z Polski. Przygotowaliśmy prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Czy nic Cię nie ominęło?

Prasówka 1.06 z Polski: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Co mówią gwiazdy na ostatni weekend maja? Sprawdź, co czeka Twój znak zodiaku 31 maja i 1 czerwca! Miłość, przełomy, niespodzianki – horoskop podpowie, na co zwrócić uwagę i czego się spodziewać. Przejdź do galerii i zobacz co wróżka Freja przewidziała dla Ciebie w gwiazdach. Zobacz, jak wykorzystać ten czas najlepiej!

Uniwersytet Gdański to nie tylko symbol pomorskiej nauki. To ludzie, którzy tworzą społeczność. Światowy Zjazd Absolwentów UG był znakomitą okazją do ponownych odwiedzin murów uczelni, ale i również do spotkań po latach. A te w wielu przypadkach były naprawdę wzruszające.

Pieniądze, które trzymamy na koncie w banku zgodnie z prawem bankowym stają się własnością banku, które mogą nimi dysponować. Oczywiście właściciel konta ma prawo rozporządzania tymi środkami. Na banku dodatkowo ciąży obowiązek informowania o wysokich przelewach urząd skarbowy. Kiedy bank zgłosi przelew? Sprawdźcie.