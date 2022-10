Skarga na lekarza, przychodnię, szpital. Co może zrobić pacjent?

Każdy pacjent - będąc u lekarza, w przychodni czy podczas leczenia np. w szpitalu - korzysta z ochrony swoich praw przewidzianej m.in. w Konstytucji, umowach międzynarodowych oraz ustawach.

Do podstawowych praw pacjenta należą m.in. prawo do świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną, prawo do zgody lub sprzeciwu wobec udzielanych świadczeń (np. brak zgody na zabieg), prawo do poszanowania godności i intymności oraz prawo do zachowania tajemnicy o stanie naszego zdrowia i przebiegu leczenia. Każdy pacjent ma też prawo do informacji o stanie swojego zdrowia, możliwych sposobach leczenia oraz do wglądu i uzyskania kopii własnej dokumentacji medycznej. Każdy pacjent ma też prawo dostępu do opieki duszpasaterskiej.

Wśród wielu praw pacjenta, jest też prawo do złożenia skargi w sytuacji, gdy pacjent uzna, że jego prawa zostały naruszone. Jak taką skargę złożyć? Do wyboru jest kilka trybów (ścieżek skargowych).