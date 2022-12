Sposoby na kaca. Jak pozbyć się kaca po sylwestrze? Przedstawiamy najskuteczniejsze sposoby na zatrucie alkoholowe

Co naprawdę sprawia, że po (prze)piciu czujemy się aż tak źle? I - ważniejsze - co możemy zrobić, aby zmniejszyć nasze „cierpienia”. Odpowiedź badaczy nie brzmi tak optymistycznie, jakbyśmy chcieli.

Czemu po spożyciu alkoholu pojawia się kac?

- Naukowcy mają pewne koncepcje, które obecnie badamy. Nie posiadamy jednak jeszcze dogłębnej wiedzy na temat tego, co dzieje się w naszym ciele w okresie między spożyciem alkoholu a tym, gdy budzisz się, mając poczucie, że jesteś jak wyżęta ścierka - mówi zajmujący się badaniem wpływu alkoholu na nasze zdrowie pracownik naukowy University of the West of England w Bristolu, Sean Johnson. Jest on również członkiem Alcohol Hangover Research Group (AHRG).