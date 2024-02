Szef Risk Intelligence: Wojna z Rosją 2-5 lat po zakończeniu wojny na Ukrainie. Szykuje się czarny scenariusz

Co z Europą? Co z państwami NATO?

Przemówienie Trumpa o "śmierci NATO"

Analiza jest odpowiedzią na słowa Donalda Trumpa, który zagroził, że gdy ponownie zostanie prezydentem USA, nie będzie chronił przed potencjalną rosyjską agresją krajów NATO, które nie wypełniają swych zobowiązań finansowych wobec Sojuszu. Co więcej, będzie "zachęcał" Rosję do ataku na te kraje.

Pierwszy scenariusz

Pierwszy najgorszy scenariusz to wojna od 2027 r. w połączeniu z natychmiastowym wycofaniem się USA w latach 2025–2029 po wyborze Donalda Trumpa na prezydenta USA. Nie pozostawi to czasu na zastąpienie zdolności USA, a nawet podstawowe duńskie zdolności na potrzeby Artykułu 5 nie będą gotowe, być może z wyjątkiem F-35 - ocenia analityk.

Drugi scenariusz

Trzeci scenariusz

Trzeci scenariusz to wojna od 2035 r. połączona ze stopniowym wycofywaniem się USA w perspektywie 5-10 lat, tj. od 2030 do 2035 r. Da to Europie 10 lat na zastąpienie amerykańskich zdolności konwencjonalnych, co jest możliwe, ale wątpliwe, jak wskazano powyżej.