„Tylko ciemność”, czyli o ściemnianiu opozycji słów kilka

„Jesteśmy w tej chwili cały czas na pierwszej linii frontu. Tak było w pandemii, gdzie to samorządy ratowały naszych obywateli przed jej skutkami. Później wybuchła wojna i kryzys uchodźczy i mimo, że to nie są nasze zadania, przyjmowaliśmy sąsiadów. Kryzys energetyczny, ceny które są absolutnie nie do udźwignięcia przez obywateli i przez samorząd. Niektórzy z Was odkrywali podwyżki rzędu kilkuset procent. Ten rząd nie radzi sobie z sytuacją i spycha odpowiedzialność na samorządy. W październiku wymyślili, że to my będziemy odpowiedzialni za kupowanie i dystrybucję węgla” – mówił Rafał Trzaskowski na zorganizowanym pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów wiecu samorządowców pod hasłem „Tylko ciemność”.

Zgodnie z prawem wojewoda liderem

Ile było prawdy w tym płomiennym wystąpieniu, łatwo sprawdzić. Proponuję krótką analizę na przykładzie walki z COVID-19. Generalnie do czasu pojawienia się globalnej pandemii model wielopoziomowego zarządzania publicznego ćwiczony był w Polsce jedynie w obliczu klęsk żywiołowych i katastrof naturalnych. Jednak nie miały one nigdy zasięgu ogólnopolskiego, więc modele (w różnym stopniu) testowane były lokalnie. W związku z tym nie było potrzeby stałej współpracy terenowej administracji rządowej i samorządów terytorialnych, działały one niejako obok siebie, realizując swoje zadania. Pandemia zmieniła tę sytuację diametralnie. W jednej chwili trzeba było wspólnymi siłami zapanować nad sytuacją i podjąć nakładane na każdy szczebel administracji zadania.