We wtorek Rada Gabinetowa. Prezydent Duda chce dyskutować modernizacji wojska polskiego oraz o strategicznych inwestycjach

We wtorek spotkanie Rady Gabinetowej

Prezydent zapowiedział zwołanie Rady Gabinetowej w oświadczeniu, które wygłosił na początku lutego, dzień po swej decyzji o podpisaniu ustawy budżetowej na 2024 r. i zapowiedzi skierowania jej w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego.

"Chętnie podzielę się informacjami, one są dostępne w przestrzeni publicznej, ale jeśli pan prezydent potrzebuje zwołania Rady Gabinetowej, żeby się dowiedzieć, co z CPK, czy z energią atomową w Polsce, to możemy przecież spokojnie na takim spotkaniu wszystko powiedzieć" - mówił z kolei premier Donald Tusk, potwierdzając obecność na spotkaniu.

Wicepremier, szef MON i lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz wyraził opinię, że obecność na spotkaniu jest powinnością konstytucyjną rządu. "Będziemy w niej (Radzie Gabinetowej - PAP) uczestniczyć, przekażemy stosowne informacje" - zadeklarował.

Poinformował jednocześnie, że jeszcze w styczniu rozmawiał z prezydentem w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego i przekazał wówczas wstępny stan raportu dotyczącego funkcjonowania polskiej armii i działań podjętych już po przejęciu władzy. "Będę uzupełniał tę informacje na najbliższej Radzie" - zapowiedział. Ocenił jednocześnie, że najprawdopodobniej dyskusja na Radzie będzie w dużej części dotyczyła spraw bezpieczeństwa, bo - jak mówił - "tu racja stanu Polski skłania nas i zobowiązuje do współdziałania na rzecz bezpieczeństwa naszych rodaków".