Wystartowała druga edycja naboru wniosków o dofinansowanie z programu prewencyjnego Dobra Drużyna PZU

Największy polski ubezpieczyciel dba o rozwój sportowy młodych Polaków i zachęca do aktywności fizycznej. W ubiegłym roku dofinasowanie w wysokości 5 000, 10 000 lub 15 000 zł przyznał 352 podmiotom zajmującym się organizacją zajęć dla młodych pasjonatów sportu. Zainteresowanie wsparciem od PZU było tak duże, że w tym roku ubezpieczyciel znacznie zwiększył pule przewidzianą na granty.

Środki finansowe na prowadzenie zajęć lub pokrycie kosztów udziału w zawodach mogą otrzymać fundacje, stowarzyszenia, ludowe zespoły sportowe, uczniowskie kluby sportowe i związki sportowe, które prowadzą działalność w zakresie sportu dzieci i młodzieży. Wnioski o dofinansowanie w ramach drugiej edycji programu prewencyjnego Dobrej Drużyny PZU można składać do 21 kwietnia tego roku. Dołącz do rodziny Dobrej Drużyny PZU, która obejmuje już ponad 70 tys. młodych zawodników.

Dobra Drużyna PZU

W ramach walki z deficytem ruchowym wśród młodszej części społeczeństwa PZU powołał ogólnopolski program Dobra Drużyna PZU. Od 2021 roku w ramach tej inicjatywy największy polski ubezpieczyciel wspiera finansowo kluby, stowarzyszenia, związki sportowe i fundacje, które organizują amatorskie zajęcia sportowe, szkolenia, turnieje oraz zawody. Program zakłada wyrównywanie szans dostępu do zajęć i infrastruktury sportowej osobom pochodzącym zarówno z dużych miast, jak i mniejszych miejscowości, w tym osobom z niepełnosprawnościami. Jego celem jest rozwój sportowy dzieci i młodzieży poprzez poszerzanie dostępnej dla nich oferty edukacyjno-sportowej.

- Bardzo się cieszę widząc, jak wiele pozytywnej energii w młodych Polakach wyzwolił program Dobra Drużyna PZU. To właśnie dla nich podjęliśmy inicjatywę, która skutecznie promuje sport wśród dzieci i młodzieży. Nasz pomysł niezwykle szybko zyskał wielką popularność i dziś program Dobra Drużyna PZU to 70 tys. młodych zawodników w całej Polsce. To dowód, że młodzi ludzie chcą trenować – trzeba im tylko zapewnić dobre do tego warunki – mówi Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU.

W projekcie Dobrej Drużyny wzięło udział ponad 45 tysięcy młodych Polaków

Dzięki pierwszej edycji programu w naborze ogólnopolskim ubezpieczyciel włączył do projektu Dobrej Drużyny ponad 45 tys. młodych Polaków, biorących udział w cyklicznych zajęciach sportowych na terenie całego kraju.

- Zdrowa młodzież i dzieci tworzą zdrowe społeczeństwo. Zdrowe społeczeństwo to korzyści dla naszego społeczeństwa, gospodarki kraju, a przede wszystkim dla każdej rodziny i każdego z nas. W tym celu powstał finansowany ze środków funduszu prewencji program Dobra Drużyna PZU – mówi Aleksandra Agatowska, prezes PZU Życie.

Program prewencyjny skierowany jest do organizatorów różnorodnych zajęć sportowych dla dzieci i nastolatków. W obecnej, drugiej edycji dofinansowanie mogą otrzymać fundacje, stowarzyszenia, ludowe zespoły sportowe, uczniowskie kluby sportowe i związki sportowe, które prowadzą swoją działalność co najmniej od 1 stycznia 2021 roku. - Pierwsza edycja programu bardzo się spodobała młodym sportowcom i spełniła nasze oczekiwania. W tym roku nie zmieniamy zasad – przyznamy granty w wysokości 5.000, 10.000 i 15.000 zł. Zależy nam na szerokim dotarciu do pasjonatów sportu w całej Polsce. Szczególnie będziemy zwracać uwagę, czy aplikujący działają aktywnie na rzecz zachęcania innych do uprawiania sportu, czy organizują pokazy i otwarte treningi. Na aplikacje czekamy do 21 kwietnia. – mówi Sylwia Matusiak, członek zarządu PZU Życie.

By dołączyć do Dobrej Drużyny PZU należy do 21 kwietnia br. złożyć wniosek o dofinansowanie poprzez formularz w systemie OWSP na stronie www.dobradruzynapzu.pl. O przyznaniu środków decyduje ocena wniosków. Według procedury, do oceny brana jest pod uwagę liczba dzieci systematycznie uczestniczących w zajęciach sportowych, zakres oferty zajęć umożliwiających dzieciom rozwój w różnych dyscyplinach, zdolność organizacyj na i zaangażowanie w rozwój swojej codziennej działalności poprzez udział w turniejach i zawodach, organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży oraz działania zachęcające je do aktywnego udziału w zajęciach poprzez organizację np. dni otwartych, treningów pokazowych, informacje na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

Zakwalifikowane podmioty otrzymają granty w wysokości: 5 000 zł, 10 000 zł lub 15 000 zł. Środki otrzymane z programu prewencyjnego można przeznaczyć na zakup sprzętu sportowego, opłacenie transportu na zawody sportowe, pokrycie kosztów wynajmu obiektów sportowych w celu prowadzenia treningów i organizacji rywalizacji sportowej oraz kosztów opłaty startowej w różnych rozgrywkach i zawodach sportowych. Grupa PZU, jako instytucja odpowiedzialna społecznie, od lat promuje sport i aktywny, zdrowy styl życia wśród Polaków. Jest organizatorem wielu programów prewencyjnych zwiększających bezpieczeństwo lokalnych społeczności oraz programów profilaktycznych w obszarze zdrowia, a także sponsorem drużyn i gwiazd sportu – w tym najlepszej na świecie tenisistki Igi Świątek, będącej kapitanem Dobrej Drużyny PZU. Szczegóły na www.dobradruzynapzu.pl. Materiały prasowe PZU