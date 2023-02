Czym dieta eliminacyjna różni się od odchudzania? Zobacz program 3 sposoby NA, na oczyszczanie organizmu z toksyn Izabella Matczak

Spożywanie wysoko przetworzonych produktów czy używki. To wszystko wpływa na gromadzenie się toksyn w organiźmie, które to z kolei przyczyniają się do pogorszenia naszej kondycji. Usuwając i eliminując toksyny, a następnie karmiąc organizm zdrowymi składnikami odżywczymi, oczyszczamy go. To może pomóc chronić nasze ciało przed chorobami i odnowić zdolność do utrzymania optymalnego zdrowia. Jak przeprowadzić detoksykację organizmu? Czy da się to zrobić domowymi sposobami? O tym w programie 3 sposoby NA Izabella Matczak rozmawia z magister farmacji i naturopatą Anną Kobylińską.