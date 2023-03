Iga Świątek nie dała szans rywalce. Polka w półfinale!

Na otwarcie rywalizacji w Kalifornii Świątek, która w maju skończy 22 lata, miała tzw. wolny los, w drugiej rundzie gładko wygrała 6:0, 6:1 z Amerykanką Claire Liu, a w trzeciej musiała się mocno napracować, by wyeliminować rozstawioną z numerem 32. Kanadyjkę Biankę Andreescu 6:3, 7:6 (7-1). W 1/8 finału już łatwiej poszło jej z Brytyjką Emmą Raducanu - 6:3, 6:1.

Pierwszy set bez historii

Zawodniczki spotkały się ze sobą wcześniej tylko raz. W ubiegłym roku w Australian Open, Świątek wygrała 2-1. Sorana Cristea zajmuje aktualnie 83. miejsce w rankingu WTA. Początek spotkania należał do liderki rankingu. Już w drugim gemie przełamała o jedenaście lat starszą rywalkę, wychodząc na prowadzenie 2:0. Rumunka szukała w swojej grze krótkich, ofensywnych akcji i to przyniosło efekt w trzecim gemie. Cirstea przełamała Igę Świątek, zrobiło się 2:1. W kolejnym gemie Rumunka imponowała skutecznymi, płaskimi zagraniami z backhendu, doprowadzając do remisu.